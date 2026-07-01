Эксперт назвал срок адаптации организма к жаре

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов рассказал ТАСС , сколько времени требуется организму для адаптации к жаре.

По словам эксперта, полная акклиматизация занимает от 7 до 14 дней при регулярном тепловом воздействии — она возможна не только при переезде в жаркий регион, но и при резком потеплении в привычной местности.

В процессе адаптации в организме увеличивается объем плазмы крови: белки переходят из лимфы в сосуды, благодаря чему удается поддерживать кровоток в коже и эффективнее отдавать тепло без сильного роста пульса. Литвинов советует в первую неделю жары снизить физические нагрузки, пить подсоленную воду и дать телу время на перестройку. Спустя 10–14 дней терморегуляция станет эффективнее, а риск перегрева — ниже.

При этом в ближайшие дни в Центральном федеральном округе ожидается жаркая и сухая погода — температура может достигать +33 °C. В Москве 1–2 июля действует оранжевый уровень погодной опасности и экстренное предупреждение из‑за жары: температура поднимется до +31 °C, а затем к концу недели начнет спадать.