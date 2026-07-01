СФР с 1 июля будет автоматически назначать пособия и больничные

С 1 июля 2026 года Социальный фонд России (СФР) переходит на новый порядок назначения ряда выплат, об этом РИА Новости рассказал ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.

По словам спикера, больничные, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет и единовременное пособие при рождении ребенка будут рассчитывать автоматически — на основе данных из индивидуальных лицевых счетов граждан.

Раньше при наступлении страхового случая СФР запрашивал нужные сведения у работодателей, теперь же основой для расчетов станут данные лицевого счета. При этом, если информации окажется недостаточно, фонд по‑прежнему сможет запросить недостающие сведения у компании, где трудится человек.