Итальянец Алессио Кавачечи, переехавший из Рима в Химки, поделился с РИА Новости опытом оформления документов для переезда в Россию.

По его словам, получить визу по программе защиты традиционных ценностей оказалось несложно: заявление он подал в октябре 2024 года, а уже через месяц виза была на руках. В подмосковных службах, как отметил Кавачечи, к нему отнеслись с пониманием и оказывали необходимую помощь.

Напомним, специальная виза для иностранцев, разделяющих традиционные ценности, появилась после указа президента РФ Владимира Путина в августе 2024 года. Она дает право на упрощенное получение разрешения на временное проживание (РВП). Виза действует три месяца — в этот срок нужно подать заявку на РВП, а при необходимости ее можно продлить на месте.

По данным консульского департамента МИД РФ, в 2025 году такие визы получили более 1,1 тыс. иностранцев. Лидерами стали граждане Германии и Франции, а на четвертом месте — итальянцы: им выдали ровно 100 виз.