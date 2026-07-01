Пожарная статистика Крыма улучшилась, но пик впереди

Вопреки возможным опасениям, пожароопасная обстановка в Крыму в этом году складывается заметно лучше, чем в прошлом сезоне. Заместитель начальника регионального управления МЧС Игорь Скуртул в эфире телеканала « Крым 24 » привел обнадеживающую статистику: с января по июнь на полуострове зарегистрировано около 900 возгораний, и это почти на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда счет уже перевалил за полторы тысячи.

Однако специалисты предостерегают от излишнего оптимизма, напоминая, что самый опасный период лишь начинается. В прошлом году именно на июль и август пришелся настоящий пик огненной стихии: за два летних месяца случилось 1,2 тыс. пожаров, причем одно из них превратилось в катастрофу, уничтожив более пяти тысяч гектаров растительности в Советском и Белогорском районах. Сейчас, хотя открытых возгораний зафиксировано около трехсот, погодные условия в степи и предгорьях остаются крайне непредсказуемыми, а человеческий фактор, как всегда, играет злую шутку.

В итоге, несмотря на положительную динамику в начале года, спасатели призывают жителей и гостей полуострова к максимальной бдительности: сухая трава, жара и неосторожное обращение с огнем могут в любой момент перечеркнуть благополучную статистику, превратив регион в пороховую бочку. Пока ситуация под контролем, но запаса прочности, который есть у МЧС, хватит лишь при условии строгого соблюдения противопожарных правил со стороны населения.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области за 24 часа ликвидировали 10 пожаров.