Крымское лето: врач предупредил жителей и гостей полуострова о критическом пороге температуры

С наступлением устойчивой жары на полуострове врачи забили тревогу: высокие температуры перестают быть просто дискомфортом и превращаются в серьезную угрозу для здоровья. Главный внештатный специалист Минздрава Крыма по медицинской профилактике Владимир Мещеряков в эфире телеканала « Крым 24 » четко обозначил критический порог: пока столбик термометра не превышает 28 градусов, организм справляется с нагрузкой, но как только жара перешагивает этот рубеж, тело входит в режим стресса, и каждый лишний градус работает против человека.

Суть проблемы кроется в физиологии: наш главный инструмент охлаждения — потоотделение, и в условиях засухи и палящего солнца этот механизм работает на пределе. Мещеряков акцентирует внимание на том, что испарение влаги с поверхности кожи — единственный естественный способ сбить внутреннюю температуру, поэтому обильное питье становится не рекомендацией, а жизненной необходимостью. Особенно это касается сердечников и гипертоников: обезвоживание сгущает кровь, заставляя сердце работать с удвоенной нагрузкой в тот момент, когда оно и так страдает от перегрева.

В зоне особого риска традиционно находятся две категории — маленькие дети и пожилые люди, у которых терморегуляция либо еще не отлажена, либо уже разрушена возрастом. Их организм не способен адекватно реагировать на тепловой удар, и последствия могут наступить катастрофически быстро, за считанные минуты. Врач настаивает: в пик жары лучше оставаться в помещениях с кондиционером или хотя бы в тени, избегать физических нагрузок на улице и ни в коем случае не пренебрегать головными уборами. Итог прост и суров: крымское лето прекрасно, но оно требует дисциплины, иначе удовольствие от моря и солнца легко обернется больничной койкой.

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