1 июля в Подмосковье: от +18 до +28 °C, малооблачно, без осадков

По данным Гидрометцентра РФ, 1 июля 2026 года в Подмосковье ожидается теплая погода с малооблачным небом — осадков не прогнозируется. Температурный диапазон составит от +18 °C в утренние часы до +28 °C днем: такой разброс значений типичен для начала июля и позволит ощутить полноценный летний прогрев воздуха во второй половине дня.

Небо будет преимущественно ясным, лишь местами могут появляться небольшие облака, не влияющие на общий солнечный характер дня. Отсутствие осадков и умеренная облачность делают день подходящим для любых летних активностей — от городских прогулок и пикников до работ на дачных участках. При этом в утренние и вечерние часы может сохраняться легкая прохлада, поэтому для ранних или поздних выходов на улицу стоит предусмотреть более теплую одежду.

Ветер ожидается слабый, восточный, со скоростью 3–5 м/с — его порывы будут едва ощутимы и лишь слегка освежат воздух в самые теплые часы. Атмосферное давление останется стабильным — около 755 мм рт. ст., что благоприятно для самочувствия большинства людей. Влажность воздуха составит 50–65%, благодаря чему не возникнет ощущения духоты даже при максимальных дневных температурах.