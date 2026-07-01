На треть ниже нормы: уровень профзаболеваний заметно упал

В России заметно снизилась профессиональная заболеваемость: по данным доклада Роспотребнадзора, в 2025 году показатель составил 0,79 случая на 10 тыс. работников. Это на 30,7% ниже среднемноголетнего уровня (1,14 на 10 тыс.) и на 11,24% — по сравнению с 2024 годом (0,84 на 10 тыс.), сообщает ТАСС.