На треть ниже нормы: уровень профзаболеваний заметно упал
Роспотребнадзор: в России сократилась профзаболеваемость
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В России заметно снизилась профессиональная заболеваемость: по данным доклада Роспотребнадзора, в 2025 году показатель составил 0,79 случая на 10 тыс. работников. Это на 30,7% ниже среднемноголетнего уровня (1,14 на 10 тыс.) и на 11,24% — по сравнению с 2024 годом (0,84 на 10 тыс.), сообщает ТАСС.
За прошлый год зафиксировано почти 3,5 тыс. случаев профзаболеваний у 2,8 тыс. человек. Для сравнения: в 2016 году выявили 6,5 тыс. случаев у 5,5 тыс. работников. Роспотребнадзор ведет учет и углубленный анализ профзаболеваемости в соответствии с постановлением правительства РФ.