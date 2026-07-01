Противодействие наводнениям: в РФ разработают комплексную схему

В России создадут комплексную схему долгосрочного противодействия наводнениям — такая задача поставлена перед Минприроды и другими профильными федеральными и региональными органами власти, сообщает ТАСС .

Согласно правительственному документу, с которым ознакомилось агентство, работу необходимо завершить до I квартала 2028 года. В рамках проекта предстоит также разработать межрегиональный план реализации схемы. Инициатива реализуется в рамках мер по адаптации к изменению климата.