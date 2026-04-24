Эксперт объяснила, чем грозит пропуск обеда

Разовый отказ от обеда не нанесет вреда организму, однако если пропускать его постоянно, то это может спровоцировать развитие болезней желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Екатерина Ким — эксперт по здоровому питанию, доцент кафедры фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета.

«К обеду вырабатывается желудочный сок, организм готовится к еде. Если вы говорите ему: нет, сегодня мы обедать не будем, вся подготовка проходит зря. Регулярный пропуск обеда может вызывать заболевания ЖКТ», — пояснила специалист.

По словам Ким, одноразовый пропуск обеда здоровью не навредит. К примеру, если человек заведомо знает, что не сможет пообедать, при этом у него был полноценный завтрак и в середине дня он не испытывает голода, то прием пищи можно спокойно пропустить.

