Эксперт Пискарева предупредила об опасности зелени в пластиковой упаковке
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Зелень и салаты весьма полезны для здоровья, однако покупка этих продуктов в пластиковом контейнере или в целлофане не гарантирует его свежесть и безопасность. По словам эксперта Анны Пискаревой, загрязненность данной продукции в упаковках микробами настолько высока, что может представлять опасность для здоровья. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что на листьях могут размножаться бактерии Salmonella enterica.
По мнению эксперта, зелень также может представлять опасность при неправильном хранении.
Она отметила, что перед подачей на стол зелень следует тщательно промыть и удалить вялые, испорченные листья для предотвращения отравлений.