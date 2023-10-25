Эксперт Пискарева предупредила об опасности зелени в пластиковой упаковке

Зелень и салаты весьма полезны для здоровья, однако покупка этих продуктов в пластиковом контейнере или в целлофане не гарантирует его свежесть и безопасность. По словам эксперта Анны Пискаревой, загрязненность данной продукции в упаковках микробами настолько высока, что может представлять опасность для здоровья. Об этом сообщает Life.ru.