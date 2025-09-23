Эксперт раскрыл неожиданный секрет защиты от сезонных простуд

Фармацевт Джаред Стокуэлл назвал один из самых доступных способов снизить риск заражения сезонными вирусами. По его словам, обычное полоскание горла водой может стать эффективной профилактикой гриппа и простуды. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в зарубежных СМИ.

Специалист ссылается на исследования, подтверждающие, что у людей, регулярно практикующих эту процедуру, заболеваемость снижается на 36%. Интересно, что простая вода показала большую эффективность по сравнению с специальными растворами на основе йода. Стокуэлл отметил, что эта привычка широко распространена в Японии и действительно работает.

Фармацевт привел в пример учителей, которые после введения ежедневных полосканий заметили резкое снижение заболеваемости среди учащихся. Он подчеркнул, что простейшие методы иногда оказываются наиболее действенными. Стокуэлл советует уделять этой процедуре всего несколько секунд утром и вечером, чтобы значительно повысить свои шансы оставаться здоровым в период сезонных эпидемий. Такой подход, по его мнению, особенно важен, когда окружающие начинают массово болеть.

