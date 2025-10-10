Эксперт раскрыл правду о новомодной процедуре для женщин

Врач-дерматолог прокомментировал новый косметический тренд, набирающий популярность. Специалист считает эту процедуру бесполезной для пациенток, хотя и не опасной для их здоровья. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на соцсети эксперта.

Эксперт Александр Быканов заявил, что увеличение клитора с помощью инъекций гиалуроновой кислоты не приносит заявленных результатов. По его словам, эта манипуляция не усиливает ощущения и не повышает чувствительность.

Врач подчеркнул, что подобные процедуры являются скорее способом заработать деньги, чем медицинской необходимостью. В отличие от реконструктивной интимной пластики, данная методика не имеет доказанной эффективности.

При этом специалист уточнил, что серьезных рисков для здоровья такое вмешательство не несет. Введенный препарат со временем самостоятельно рассасывается в организме. Однако женщинам не стоит ожидать от этой процедуры каких-либо положительных изменений.

