Эксперт раскрыла, в каком случае тонометр может обмануть с результатом

Россиянам советуют не спешить с выводами о проблемах с давлением, если тонометр показывает неточные результаты. Причиной скачков могут быть обычные севшие батарейки, влияющие на работу прибора. Об этом в своем телеграм-канале написала эксперт.

Кардиолог Мария Чайковская предупреждает: если тонометр показывает скачки давления, не стоит сразу винить проблемы с сосудами. По словам врача, причиной неточных измерений могут быть «уставшие» батарейки. Чтобы избежать ошибок, Чайковская рекомендует менять все батарейки в тонометре одновременно, не смешивая старые и новые, использовать качественные элементы питания и всегда иметь запасной комплект.

Важно также обращать внимание на признаки разряженных батареек: если прибор стал дольше накачивать, часто выдает ошибки, цифры меняются хаотично, или мигает индикатор батареи, то пора заменить источник питания. Кроме того, не рекомендуется хранить тонометр и батарейки в жарком месте, под прямыми лучами солнца или на сильном холоде.

