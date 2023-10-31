Эксперт Саверский перечислил причины постановки врачами неверных диагнозов

Жительнице Балашихи поставили диагноз «злокачественная опухоль» и отправили на курс химиотерапии. Она начала сомневаться в правильности постановки диагноза и сдала анализы еще в двух НИИ, где ответ был отрицательным. У женщины была всего лишь доброкачественная опухоль, которую нужно было удалить путем оперативного вмешательства. На данный момент в ситуации разбираются областной Минздрав и прокуратура. Президент Общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский оценил данный инцидент. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, при постановке диагноза врачом не стоит был уверенным стопроцентно. В данном случае это нанесение вреда здоровью, что подразумевает уголовную ответственность.

Эксперт отметил, что при этом общих стандартов диагностики в нашей стране на сегодняшний день не существует.

По его словам, показатели частоты предоставления помощи неизвестно, по каким критериям оцениваются. Их нередко придумывают, и никто не может это проверить, поскольку проверить применение средних показателей по стране довольно сложно. При этом, когда диагноз поставлен не окончательно, вводятся какие-либо новые этапы диагностики.