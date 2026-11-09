Евсеев рассказал, кто помог обыграть «Балтику»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал гостевую победу своей команды над «Балтикой» (1:0) в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч в дебюте встрече забил Кирилл Зинович. «Динамо» прервало серию из шести матчей без побед.

«Сегодня была игра на результат, который был нам нужен. Где‑то нам помог вратарь, где‑то помог боженька, мы терпели, ждали, поэтому и не делали замен. Ребята у нас выдержали, это самое главное», — сказал Евсеев.

Специалист отметил, что победа была достигнута против очень организованного соперника. Голкипер Тимур Магомедов совершил в матче пять сэйвов.

После матча в раздевалке 50-летний Евсеев по традиции продемонстрировал отличную физическую подготовку, запрыгнув на стол.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 14-го тура РПЛ.