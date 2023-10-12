Эксперт Саверский заявил о нехватке врачей на пациентов с талонами

В настоящее время жители России имеют множество возможностей по дистанционной записи на прием к врачу в городской поликлинике. Тем не менее часто происходит ситуация, когда пациент, дождавшись назначенного времени, приходит на прием только для того, чтобы увидеть у кабинета врача огромную очередь. По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, регулированием очередей в поликлиниках обязана заниматься администрация медучреждения, а именно пациентам будет лучше не вступать в конфликтные ситуации друг с другом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что администрация поликлиники может направлять медсестер или иных медицинских работников для работы с очередями.

По мнению эксперта, при скоплении много народу в очередях поликлиника обязана предоставить еще одного врача или тех, кто посещает медучреждение по техническим вопросам, направить к медсестрам.

Он добавил, что пациентам тоже следует вести себя корректно, поскольку общение и кооперация пациентов даст возможность им договориться о порядке очереди.