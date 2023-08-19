Эксперт Шнитцер назвала содержащиеся в солоде витамины

При приготовлении любого вида пива используют солод, который производится из пророщенного зерна. Наиболее популярным злаком для изготовления солода является ячмень пивоваренный. Эксперт Ольга Шнитцер рассказала, почему он является полезным. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, в солоде содержатся витамины группы В, витамин А, Е, полифенолы, а также минеральные вещества. Именно поэтому нередко пиво используют в качестве масок для волос.

Эксперт отметила, что пиво способствует укреплению луковиц волос, а также его можно применять для ухода за кожей и ногтями.