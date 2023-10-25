Эксперт Соколова рассказала о важности перестройки мыслей при борьбе с заболеваниями

Бешеный ритм жизни нередко заставляет человеческий организм работать на пределе, в связи с чем следует научиться восстанавливаться, чтобы не произошел надлом эмоционального состояния и появились различные болезни. Эксперт Наталья Соколова рассказала о процессе самоисцеления. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, нарушение психоэмоционального состояния провоцирует гормональные сбои, депрессии приводят к проблемам с желудочно-кишечным трактом, эмоции влияют на иммунитет.

Эксперт отметила, что для предотвращения развития болезней нужно постоянно выполнять практики, подразумевающие совокупное воздействие на тело и эмоции. Кроме того, нельзя забывать о полноценном отдыхе и хорошо высыпаться.