Эндокринолог Лазуренко назвала опасные продукты для людей с чувствительным желудком

При повышенной чувствительности желудка существуют некоторые продукты, которые могут усугубить текущее состояние человека. Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, необходимо исключить из своего повседневного меню все продукты, вызывающие повышенную чувствительность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Это, как правило, плоды яркого цвета, острое, жареное, жирное, сложные углеводы (отруби), крепкий чай и черный кофе, алкоголь. Кроме того, при обострении некоторым людям важно исключить из рациона и кисломолочные продукты.

Медик добавила, что людям с повышенной чувствительностью желудка важно пересмотреть свой план приема пищи: исключить длительные интервалы между едой, поскольку они провоцируют несанкционированный выброс соляной кислоты, распространяющуюся дальше по пищеварительному тракту и приводящую к возмущению стенок желудка и двенадцатиперстной кишки.

По ее мнению, фрукты также содержат фруктовые кислоты, способные раздражать стенки желудка, поэтому следует их термически обрабатывать.

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