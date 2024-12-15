Врачи назвали самые вредные продукты на завтрак

Уфимские специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики назвали продукты, которые не следует употреблять натощак. Некоторые блюда россияне привычно едят на завтрак, хотя это вредит ЖКТ и может ухудшить самочувствие. Рекомендации специалистов публикует Ufatime.ru.

Первый во «вредительском» списке — кофе. Любимый утренний напиток, выпитый натощак, может стимулировать повышенную выработку кислоты в желудке, что может вызвать изжогу и тошноту. Кроме того, бодрящий напиток больше увеличивает уровень кортизола, гормона стресса, если кофе пить на голодный желудок.

Следующие в списке, который составили врачи из Уфы, традиционные блюда на завтрак. Нередко именно эти позиции любят употреблять худеющие. Речь про мюсли, добавки к кашам и йогурты. Быстрые углеводы дадут много энергии и дофамина, но это будет длиться непродолжительно. Уже спустя час-два человек почувствует резкий голод и усталость. По этой же причине врачи рекомендуют не увлекаться с утра бутербродами с белым хлебом, так как он также относится к быстрым углеводам.

Специалисты напомнили, что польза свежевыжатых соков и морсов преувеличена. Показаны такие напитки не всем, так как кислое в составе может раздражать слизистую желудка и заставить больше вырабатывать ферменты поджелудочной железы. Чревато это диареей, газообразованием, тяжестью в правом подреберье и тошноте.

Холодная или горячая вода с утра не стимулирует желудок на лучшую работу: это старый миф. Регулярное питье с раннего утра приводит к спазмам в желудке, усложняя пищеварение. Кроме того, травмируется и сам пищевод. Если с утра хочется настроить желудок на работу, важно пить воду комнатной температуры без добавок.

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