Эндокринолог Тананакина считает, что причиной ожирения являются неправильные привычки детства

По словам врача-эндокринолога Наталии Тананакиной, главной причиной ожирения являются пищевые привычки, которые нам привили еще в детстве, поскольку у многих родителей сформированы неправильные представления о рационе ребенка. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что это фразы: «Не выйдешь из-за стола, пока не съешь все», «Доешь все до конца — получишь десерт», «Не ешь сейчас — испортишь аппетит», «Съешь еще — ты же растешь», «Съешь еще — ты же худой».

По мнению медика, для того чтобы ребенок не поправлялся и держал правильный для его возраста вес, родителям важно следовать ряду простых, но важных правил: употреблять здоровую и сбалансированную пищу, избегать переедания и голодания, не критиковать свое тело и не сравнивать его с другими.

Она добавила, что следует также уважать индивидуальные потребности детей и заставлять их есть больше или меньше.