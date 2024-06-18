Эндокринолог Власова перечислила способы укрепления сосудов

В настоящее время почти все знают о сердечно-сосудистых болезнях, атеросклерозе и о том, что встречаются данные опасные состояния весьма часто. Врач-эндокринолог Ксения Власова рассказала, можно ли укрепить сосуды и обезопасить себя. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, все сосуды имеют конкретное строение, и сделать их крепче невозможно. Причиной наибольшего количества сердечно-сосудистых заболеваний является нарушение функции эндотелия, то есть слоя клеток, выстилающих внутреннюю стенку сосуда и вырабатывающих довольно много активных веществ, регулирующих артериальное давление за счет расширения и сужения сосудов, участвующих в образовании новых сосудов, работе системы свертывания крови. Среди факторов, которые повреждают эндотелий, - курение, повышенное давление, повышенный уровень сахара и холестерина в крови, а также возраст.

Медик добавила, что следует прилагать усилия для недопущения повреждения эндотелия. Для этого нужны регулярная физическая нагрузка, рациональное питание, отказ от вредных привычек. Кроме того, при уже существующих факторах риска важно наблюдение грамотных специалистов для достижения контроля заболевания и исключения дальнейшего повреждения внутренней выстилки сосудов.