Эндоваскулярная нейрохирургия стала современным стандартом лечения аневризм

Эндоваскулярная нейрохирургия считается одним из самых современных методов лечения заболеваний мозга. Операции выполняются через прокол в бедренной артерии, без вскрытия черепа, что делает метод максимально безопасным и малоинвазивным. Об этом в интервью « Известиям » рассказал руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Кирилл Орлов.

По словам эксперта, этот подход позволяет лечить практически все выявленные аневризмы сосудов головного мозга. Метод отличается высокой эффективностью, снижает риск кровоизлияний и почти не требует восстановительного периода: пациента могут оперировать сегодня, а уже на следующий день он может вернуться домой.

Нейрохирург отметил, что аневризма часто протекает бессимптомно и представляет серьезную угрозу. Разрыв сосуда приводит к кровоизлиянию, что является тяжелой сосудистой катастрофой. Однако современные диагностические методы, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), позволяют выявлять неразорвавшиеся аневризмы и оперировать их заранее. Примерно половина пациентов, поступающих в центр, имеют аневризмы, еще не приведшие к осложнениям, что дает возможность профилактически предотвращать кровоизлияния.

Эндоваскулярная нейрохирургия, таким образом, сочетает высокую безопасность, эффективность и минимальное вмешательство, становясь предпочтительным методом лечения сосудистых заболеваний головного мозга.

