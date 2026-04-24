Эпидемиолог назвала симптомы неизлечимой стадии бешенства

В острый период течения бешенства у человека доминируют такие проявления, как водобоязнь (гидрофобия), приступы беспокойства и выраженная тревожность. Об этом РИА Новости рассказала Любовь Семейкина, занимающая пост заведующего отделом эпидемиологии в приморском «Центре гигиены и эпидемиологии».

Летальный исход, отметила специалист, при развитии развернутой картины болезни наступает спустя несколько суток. Причиной становится паралич дыхательного центра либо остановка сердца. Эффективных методов терапии на этом этапе не существует, а единственной защитой остается вакцинация. Ее начинают незамедлительно после обращения пострадавшего за помощью.

Семейкина добавила, что длительность инкубационного периода варьируется от нескольких дней до года. Ключевое влияние здесь оказывают доза возбудителя и место повреждения. Максимальную угрозу несут укусы в зоне головы, шеи, рук, ног и гениталий. Любой человек, которого укусило, оцарапало или ослюнило животное, обязан срочно прийти на хирургический прием. Там проведут осмотр и при необходимости назначат курс антирабических прививок.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге запись на прививку от энцефалита растянулась до конца мая.