Еще 30 детей-аутистов получили стоматологическую помощь в «Поездах здоровья» в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает работу уникальный социальный проект «Здоровая улыбка особенных детей». Мобильный стоматологический комплекс уже помог 60 детям с расстройствами аутистического спектра, 30 из которых получили квалифицированную помощь в ходе последнего этапа акции в Павлове и Лукоянове. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В Павлове прием проходил на базе реабилитационного центра, где медики не только провели профессиональную гигиену полости рта, но и использовали игровые методики. Дети смогли примерить роль стоматолога, что значительно снизило их тревожность. В Лукоянове, на площадке центра соцобслуживания, специалисты выполнили комплекс процедур — от чистки до лечения зубов, параллельно консультируя родителей по вопросам подготовки детей к визитам к стоматологу.

Проект, инициированный нижегородскими медицинскими и общественными организациями, продолжит работу в Володарске и Кстово, помогая все большему числу семей получить доступ к качественной стоматологической помощи в доброжелательной атмосфере.

Ранее сообщалось, что около 25 тыс. пациентов приняли медики Нижегородской области в «Поездах здоровья» с начала года.