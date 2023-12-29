Еще девятнадцать единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье на этой неделе

В Московской области продолжается оснащение медорганизаций современным медицинским оборудованием, в том числе тяжелым. Так, с начала этого года в регионе ввели в работу более ста единиц тяжелого медоборудования. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.