Еще девятнадцать единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье на этой неделе
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
В Московской области продолжается оснащение медорганизаций современным медицинским оборудованием, в том числе тяжелым. Так, с начала этого года в регионе ввели в работу более ста единиц тяжелого медоборудования. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Отмечается, что оборудование приобретено взамен устаревшей аналоговой техники, уже не отвечающей современным требованиям, а также в рамках установки новых точек. Основные преимущества современного оборудования — быстрый результат и высокая точность исследований.
«Новый аппарат позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Кроме того, удобно, что снимки могут храниться в цифровом формате. Просмотр снимков доступен сразу после исследования для всех специалистов, что позволяет быстро и точно установить правильный диагноз, а также дальнейшую тактику лечения», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.
Вся медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».