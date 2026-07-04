Дожди на неделю: прогноз для Москвы и Подмосковья от метеобюро

В ближайшие семь дней в Москве и Подмосковье не ожидается периодов без осадков — всю неделю будут идти дожди, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости .

Синоптик уточнила, что в субботу и воскресенье прогнозируются кратковременные дожди разной интенсивности, а в последующие дни осадки — от небольших до умеренных — будут связаны с развитием конвективной облачности в разных районах Подмосковья. При этом дожди в июле носят локальный характер.