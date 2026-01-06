«Это не просто дискомфорт, а важный сигнал организма». Врач предупредила об опасности одышки

Ощущение нехватки воздуха, известное как одышка, требует самого серьезного отношения. Этот симптом часто служит индикатором глубоких сбоев в работе организма и может, в частности, предупреждать об угрозе инфаркта или инсульта. Такое мнение «Газете.Ru» высказала кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

По словам эксперта, в большинстве случаев затрудненное дыхание провоцируется патологиями сердечно-сосудистой системы.

«Сердце обеспечивает циркуляцию крови и доставку кислорода к органам и тканям. Если эта функция нарушается, организм начинает испытывать кислородное голодание, что и проявляется чувством нехватки воздуха. Подобный симптом может указывать на сердечную недостаточность, нарушения ритма или ишемическую болезнь сердца. Без своевременной медицинской помощи такие состояния способны привести к тяжелым осложнениям, включая инфаркт миокарда и инсульт», — предупредила Золотарева.

Другой распространенной причиной, продолжает врач, являются болезни дыхательной системы. Поскольку легкие ответственны за насыщение крови кислородом, любой сбой в их работе немедленно отражается на процессе дыхания.

«Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и пневмония часто сопровождаются затрудненным дыханием. При отсутствии лечения такие заболевания могут прогрессировать и значительно ухудшить общее состояние пациента», — подчеркнула врач.

Также кардиолог отметила, что к одышке может приводить анемия. При этом состоянии падает уровень гемоглобина или эритроцитов, ответственных за транспортировку кислорода. Ткани испытывают его дефицит, что и рождает чувство нехватки воздуха. Анемия, развивающаяся из-за нехватки железа или витаминов B, без должной коррекции приводит к сильной слабости и потере энергии.

Не стоит сбрасывать со счетов и психологический фактор, добавила специалист.

«Иногда одышка имеет психоэмоциональную природу. При тревожных расстройствах и панических атаках она может возникать без видимой физической причины и сопровождаться учащенным сердцебиением, чувством страха и внутреннего напряжения. В таких случаях важно учитывать влияние психики на общее состояние организма», — добавила кардиолог.

Врач категорически не рекомендует пытаться устранить одышку самостоятельно, применяя народные средства или лекарства без рецепта, так как это рискованно и может привести к ухудшению.

«Одышка — это не просто временный дискомфорт, а важный сигнал, который подает организм. При появлении этого симптома необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, так как ранняя диагностика может сыграть решающую роль в сохранении здоровья и жизни», — резюмировала Золотарева.

