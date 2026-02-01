«Это не просто спорт, это лечение». Ученые выяснили, как тренировки лечат психику

Немецкие ученые из Тюбингенского университета выявили конкретные психологические механизмы, благодаря которым физическая активность улучшает психическое здоровье. Результаты исследования, опубликованные в журнале Psychological Medicine , показывают, что главную роль играет не общее укрепление организма, а прямое воздействие на стресс и негативное мышление.

В ходе анализа данных масштабного клинического испытания ImPuls с участием 399 малоподвижных пациентов с различными психическими расстройствами (депрессия, тревожные расстройства, ПТСР) была оценена шестимесячная программа тренировок. Она сочетала контролируемые занятия бегом с последующими самостоятельными упражнениями.

Группа, которая, помимо стандартной терапии, занималась по этой программе, продемонстрировала значительно более выраженное и долгосрочное (до 12 месяцев) снижение симптомов по сравнению с контрольной группой.

Детальное изучение данных показало, что позитивный эффект был полностью обусловлен двумя факторами: снижением уровня субъективно воспринимаемого стресса и уменьшением повторяющегося негативного мышления.

При этом улучшение качества сна, вопреки распространенному мнению, не оказалось значимым медиатором этого эффекта.

Исследователи объясняют открытие теорией «перекрестной адаптации»: регулярные физические нагрузки «тренируют» системы реагирования на стресс, повышая устойчивость к психологическим нагрузкам. Кроме того, сами упражнения, требуя концентрации и усилий, действуют как когнитивный «разрыватель» порочного круга тревожных мыслей.

