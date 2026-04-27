Спасатели Подмосковья приняли участие во Всероссийском субботнике
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» присоединились к Всероссийскому субботнику, который прошел в Подмосковье 25 апреля. Спасатели помогали приводить в порядок территории в Ступино, Кашире, Серпухове и Серебряных Прудах.
«Традиционно в конце апреля пожарные и спасатели наводят порядок: убирают и вывозят мусор, скопившийся после зимы. В этом году они приводили в порядок внешние и внутренние территории своих подразделений, а также помогали в уборке общественных пространств: парков, скверов, детских площадок», — рассказал первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк.
Он отметил, что многие работники пришли в свой выходной вместе с семьями.
