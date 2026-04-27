Зачем платить больше? Найдены российские аналоги Мальдив и Швейцарии

Закрытые границы и высокие цены на авиабилеты не повод отказываться от мечты. Опытные путешественники составили карту отечественных локаций, которые визуально и по атмосфере практически неотличимы от мировых брендов, от швейцарских Альп до боливийских солончаков, пишет Царьград .

Горные хребты: от Сочи до Алтая

Российские горы давно вышли на международный уровень сервиса и инфраструктуры. Красная Поляна с ее олимпийским наследием стала полноценным ответом австрийскому Зельдену, предлагая трассы любой сложности и развитый апре-ски. Для тех, кто ищет «русскую Швейцарию», идеальным выбором станет Алтай. Чуйский тракт по праву входит в топ красивейших дорог мира, напоминая альпийские серпантины, а Телецкое озеро своей величественной глубиной и чистотой вызывает ассоциации с Женевским озером.

Северная эстетика и бирюзовые пляжи

Любителям скандинавского минимализма и суровой природы больше не нужно оформлять визы в Норвегию. Карелия с мраморными каньонами Рускеалы и шхерами Ладоги — это готовая декорация для саги о викингах. Если же душа просит экзотики и лазурной воды, стоит присмотреться к Крыму. Поселок Оленевка на мысе Тарханкут получил прозвище «крымские Мальдивы» за белоснежный песок и невероятно прозрачное море. Похожие пейзажи с бирюзовой водой и видимостью до 20 метров в глубину можно найти и в Приморье, на острове Русский.

Инопланетные ландшафты и европейский шик

Для искателей по-настоящему редких кадров Россия предлагает уникальные природные зоны:

Камчатка: Действующие вулканы и Долина гейзеров — практически зеркальное отражение Исландии.

Озеро Баскунчак (Астраханская область): Белоснежный солончак, который по своей футуристичности не уступает знаменитому Уюни в Боливии.

Любителям городской архитектуры стоит заглянуть в Йошкар-Олу, где набережная Брюгге воссоздает атмосферу старой Европы, или в Выборг, сохранивший дух настоящего средневекового шведского замка.