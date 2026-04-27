Зачем платить больше? Найдены российские аналоги Мальдив и Швейцарии
Виза не нужна: 5 городов России, которые выглядят точь-в-точь как Европа
Закрытые границы и высокие цены на авиабилеты не повод отказываться от мечты. Опытные путешественники составили карту отечественных локаций, которые визуально и по атмосфере практически неотличимы от мировых брендов, от швейцарских Альп до боливийских солончаков, пишет Царьград.
Горные хребты: от Сочи до Алтая
Российские горы давно вышли на международный уровень сервиса и инфраструктуры. Красная Поляна с ее олимпийским наследием стала полноценным ответом австрийскому Зельдену, предлагая трассы любой сложности и развитый апре-ски. Для тех, кто ищет «русскую Швейцарию», идеальным выбором станет Алтай. Чуйский тракт по праву входит в топ красивейших дорог мира, напоминая альпийские серпантины, а Телецкое озеро своей величественной глубиной и чистотой вызывает ассоциации с Женевским озером.
Северная эстетика и бирюзовые пляжи
Любителям скандинавского минимализма и суровой природы больше не нужно оформлять визы в Норвегию. Карелия с мраморными каньонами Рускеалы и шхерами Ладоги — это готовая декорация для саги о викингах. Если же душа просит экзотики и лазурной воды, стоит присмотреться к Крыму. Поселок Оленевка на мысе Тарханкут получил прозвище «крымские Мальдивы» за белоснежный песок и невероятно прозрачное море. Похожие пейзажи с бирюзовой водой и видимостью до 20 метров в глубину можно найти и в Приморье, на острове Русский.
Инопланетные ландшафты и европейский шик
Для искателей по-настоящему редких кадров Россия предлагает уникальные природные зоны:
- Камчатка: Действующие вулканы и Долина гейзеров — практически зеркальное отражение Исландии.
- Озеро Баскунчак (Астраханская область): Белоснежный солончак, который по своей футуристичности не уступает знаменитому Уюни в Боливии.
Любителям городской архитектуры стоит заглянуть в Йошкар-Олу, где набережная Брюгге воссоздает атмосферу старой Европы, или в Выборг, сохранивший дух настоящего средневекового шведского замка.