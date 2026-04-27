Что можно сеять на рассаду и сажать 28 апреля по лунному календарю

28 апреля 2026 года — вторник, который стоит на пороге смены космической энергии. Луна находится в растущей фазе с освещенностью около 89%. Первая половина дня проходит под эгидой знака Девы — сухого и весьма кропотливого. А уже с 12:07 ночное светило переходит в воздушные Весы. Это создает уникальную ситуацию, когда утром стоит заниматься одним, а днем — совершенно другим.

В садоводческих кругах день приобретает особый статус: сегодня наступает 11-й лунный день, который астрологи считают одним из самых мощных во всем лунном цикле. Однако эта энергетика обманчива — как огненный меч, она может как помочь, так и навредить, если действовать бездумно.

Работы в огороде

Утро (Дева, до 12:07): время педантичности. Дева — знак особенный. Она не обещает рекордных урожаев, но дарит растениям невероятную жизнестойкость и мощную корневую систему. Плодов будет немного, но зато вы получите выносливые культуры, устойчивые к болезням. В этот период идеально заниматься:

Пикировкой и пересадкой. Растения, посеянные в плодородных знаках (Раке, Скорпионе, Рыбах), сейчас быстро оправятся от любых ран, полученных при пересадке.

Кропотливой работой с почвой: рыхлением, окучиванием, прополкой и мульчированием. Это также подходящий момент для борьбы с почвообитающими вредителями — биопрепараты сейчас особенно эффективны.

Работой с цветами. Особенно хорош знак для посадки декоративных культур, не предназначенных для получения семян и плодов.

Важное ограничение: астрологи настоятельно советуют в этот день не брать в руки режущие предметы и металл, чтобы не спровоцировать негативные энергетические всплески. Поэтому масштабную обрезку и формирование кроны лучше перенести.

День (Весы, с 12:07): легкость и красота. После полудня атмосфера меняется. Знак Весов приносит гармонию и равновесие. Если утренняя Дева требовала сосредоточенности, то вторая половина дня располагает к более изящным садовым искусствам:

Посадка декоративных кустарников и создание миксбордеров. Это время для воплощения ландшафтных идей, где каждый элемент будет на своем месте. Хорошо сажать жимолость и шиповник.

Закладка альпийских горок и рабаток. Знак Весов покровительствует всему прекрасному, поэтому любые усилия по украшению участка увенчаются успехом.

Посадка однолетников и многолетников. Цветы, посаженные сегодня, будут радовать пышным, хоть и не гигантским, но очень дружным цветением. В список особенно рекомендуемых попадают астры, георгины, гладиолусы, ирисы и пионы.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

День не самый удачный для массовых посадок плодовых деревьев, если ваша цель — рекордный урожай. Однако можно заняться подготовкой участка к будущим посадкам: перекопать и подготовить ямы для саженцев, которые планируются на более благоприятные дни. Растущая Луна все еще продолжает выгонять соки вверх, поэтому можно провести легкую санитарную обрезку, удаляя сухие и больные ветки.

Работы с цветами

Это главная звезда сегодняшнего дня! Энергия знака Девы (вкупе с переходом в Весы) как нельзя лучше подходит для декоративного садоводства. Не стоит ждать крупных соцветий, но их количество и стойкость будут поражать. Рекомендуется:

Посадка любых луковичных и клубнелуковичных цветов.

Посадка вьющихся декоративных растений и винограда — с 12:07 Весы помогут направить их рост в нужное русло.

Разбивка газона. Посеянная сегодня трава взойдет ровными дружными рядками.

Общие рекомендации

Благоприятно:

Пикировка, пересадка и деление растений (особенно до 12:07).

Посадка однолетников, многолетников и луковичных цветов.

Прополка, рыхление, окучивание и работа с почвой.

Борьба с почвенными вредителями (обработка биопрепаратами).

Внесение минеральных удобрений — растения усвоят их особенно хорошо.

Срезка цветов — букеты будут долго стоять в вазе.

Посадка декоративных кустарников и разбивка альпийских горок (во второй половине дня).

Нежелательно: