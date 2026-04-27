«Продавала подделки под видом люкса»: больная раком Лерчек подала иск к своему стилисту на 2,4 млн рублей

Валерия Чекалина, которая сейчас борется с тяжелым онкологическим заболеванием, решила не оставлять безнаказанным, как она считает, обман со стороны своей бывшей стилистки, пишет Teleprogramma.org. Блогер подала иск к Эльвире Янковской на сумму 2,4 млн рублей, обвинив ее в продаже контрафакта под видом люксовых вещей.

Кроме того, в заявлении говорится, что Янковская использовала имя Чекалиной для получения неких привилегий. Иск подан в рамках уголовного дела о мошенничестве, и это лишь один из эпизодов в затянувшейся криминальной саге.

По версии Лерчек, Янковская, которая долгое время была ее постоянным стилистом и занималась подбором образов и покупкой одежды, обманывала доверчивую клиентку. Чекалина заказывала через нее дорогие вещи, а Янковская уверяла, что приобретает их у надежного байера. Однако после проверки в ЦУМе выяснилось, что все эти вещи — подделки.

Сама Янковская сейчас находится в СИЗО. Интересно, что именно она, по некоторым данным, могла стать инициатором уголовного дела против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина. Семью блогеров обвинили в уклонении от уплаты 311 млн рублей налогов, отмывании средств и незаконном переводе денег в ОАЭ.

При этом собственное дело Лерчек приостановлено из-за тяжелой болезни. Экс-мужа Чекалиной приговорили к семи годам колонии. Что касается самой Эльвиры, то о ней известно не много. Ее команда изредка публикует посты в блоге, стараясь не касаться скандала. Весной появилась информация, что Янковская, находясь в СИЗО, увлеклась поэзией и даже начала писать стихи.

