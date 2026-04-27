Апрельская аномалия в саду: как защитить деревья и цветники от мокрого снега

Снегопад 27 апреля застал подмосковных дачников в разгар весенних работ. Агроном Светлана Пуронен рассказала, как предотвратить поломку ветвей, спасти завязи будущего урожая и какие препараты помогут растениям пережить погодный стресс, пишет REGIONS .

Две главные угрозы: тяжесть и обледенение

Весенний снег опаснее зимнего из-за своей структуры. Он мокрый и тяжелый, что создает критическую нагрузку на ветви, на которых уже начали распускаться первые листья. Однако, по мнению эксперта, главная опасность кроется не в механических повреждениях, а в угрозе будущему урожаю. Снег, ложащийся на почки и уже распустившиеся цветы (например, у жимолости), тает и превращается в ледяную корку. Это блокирует доступ к пыльце и делает опыление невозможным. Если не предпринять меры, завязи просто не образуются.

Экстренные меры во время снегопада

Для спасения сада агроном рекомендует действовать быстро, но аккуратно:

Создание защитного купола: Молодые саженцы и невысокие кустарники необходимо укрыть любым легким материалом (спанбондом или агротканью). Это защитит ветви от тяжести снега и сохранит под «куполом» температуру на несколько градусов выше, чем снаружи.

Бережное стряхивание: С крупных деревьев (яблонь, груш) снег нужно удалять легкими постукиваниями палкой по ветвям. Важно: нельзя делать резких рывков, чтобы вместе со снегом не сорвать нежные почки и молодые побеги.

Изоляция цветов: Цветущие кусты следует прикрыть тканью даже без жесткого каркаса — главная задача состоит в том, чтобы мокрые комья физически не касались лепестков.

Реанимация растений после непогоды

Если превентивные меры принять не удалось, растениям потребуется помощь в восстановлении:

Антистрессовая терапия: Как только снег сойдет с ветвей, рекомендуется опрыскать сад иммуномодуляторами (например, «Эпин-Экстра»). Это поможет активировать защитные силы растений после холодового шока.

Работа с повреждениями: Все сломанные под тяжестью снега ветви нужно спилить «на кольцо», не оставляя рваных ран, и обязательно обработать срезы садовым варом для защиты от грибка.

Влагозарядковый полив: Если почва под деревьями сухая, а похолодание продолжается, сад нужно обильно полить. Хорошо увлажненная почва поддерживает активное сокодвижение, что повышает устойчивость почек к промерзанию.

Светлана Пуронен подчеркивает: паниковать не стоит. Конец апреля — период, когда большинство культур еще не вступило в фазу массового цветения, поэтому при грамотном уходе шансы сохранить урожай остаются высокими.