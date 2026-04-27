Подмосковный пункт отбора на военную службу по контракту стал лучшим в России

Подмосковный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в Балашихе, стал лучшим в стране. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Пункт открылся три года назад. Он принимает добровольцев со всех регионов России. Всего за все время работы из этого пункта в войска отправились более 45 тыс. человек.

«За каждым подписанным контрактом стоит осознанный выбор патриота. И, конечно же, усилия сотен специалистов. Заслуги центра определяет то, что он признан лучшим в стране. И это говорит о том, что здесь каждый делает свое дело на «отлично»: и специалисты медицинского звена, наши наставники и инструкторы, сотрудники МФЦ и коммунальных служб», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Команду пункта поздравили представитель от Минобороны РФ Олег Зинин, а также Герой России, Почетный житель Подмосковья, президент Ассоциации «Братство краповых беретов спецназа «Витязь» Сергей Лысюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе Московского высшего общевойскового командного училища.