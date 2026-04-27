Радиация в TikTok: эстонские подростки устроили прогулку по ядерному хранилищу в Палдиски

Очередной инцидент на режимном объекте в Эстонии едва не обернулся трагедией. Группа школьников проникла в хранилище радиоактивных отходов ALARA и опубликовала видеоотчет в соцсетях. Власти признали, что система охраны атомного наследия советской эпохи критически устарела, пишет АиФ .

Прогулка над реактором: как дети обошли охрану

В эстонском городе Палдиски группа подростков беспрепятственно проникла на территорию хранилища радиоактивных отходов, управляемого госкомпанией ALARA AS. Судя по кадрам, которые школьники выложили в социальные сети, они свободно перемещались не только по внутренним залам объекта, но и забирались на крышу здания. Шокирует тот факт, что руководство предприятия узнало о незваных гостях исключительно благодаря мониторингу интернета — системы сигнализации и физическая охрана факт проникновения не зафиксировали.

От атомного флота до склада отходов

Объект в Палдиски имеет стратегическое прошлое: в советское время здесь располагался учебный центр атомного подводного флота. После демонтажа наземных реакторов в 1995 году здание было переоборудовано во временное хранилище. Экологи и местные жители годами предупреждали о том, что меры безопасности на объекте морально и технически устарели. Несмотря на требования перенести опасные материалы в современное долговременное хранилище, проект остается замороженным из-за отсутствия финансирования.

Смертельный риск и реакция властей

История подобных инцидентов в Эстонии крайне печальна: ранее проникновения на радиационные объекты заканчивались летальными исходами. В этот раз подросткам повезло, однако риск получения опасной дозы облучения был предельно высок. Руководство ALARA AS пообещало полностью пересмотреть систему охраны и усилить периметр, чтобы исключить превращение ядерного могильника в площадку для съемок вирусного контента.