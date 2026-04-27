В Подмосковье стартовали традиционные встречи с дачниками и садоводами

Ежегодные встречи с владельцами участков СНТ стартовали в Подмосковье
Фото: [Администрация м.о. Волоколамск]
Ежегодные встречи с владельцами участков СНТ стартовали в Подмосковье, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области. В них принимают участие специалисты министерства, БТИ, Росреестра и других профильных ведомств.
В рамках встреч жители могут обсудить со специалистами вопросы регистрации прав на недвижимость, «дачной амнистии», постановки объектов на кадастровый учет, перевода садовых домов в жилые и др.
«Такие встречи позволяют нам напрямую донести до садоводов важную информацию, в том числе о последних изменениях в законодательстве», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что в этом году продолжит работу выездной мобильный офис специалистов БТИ Подмосковья. В нем можно будет проконсультироваться со специалистами и оформить документы.
