ЖК «Живописный» возводят в Подмосковье

В 2 км от МКАД, в Ленинском городском округе, продолжается строительство жилого комплекса «Живописный». Строительные работы идут активными темпами, причем в разных корпусах они находятся на различных этапах реализации.

По информации Министерства жилищной политики Московской области, в жилом доме 2 строители успешно преодолели нулевой цикл и приступили к возведению монолитных конструкций первого этажа. Параллельно специалисты завершают формирование вертикальных конструкций и плит перекрытия подвала, закладывая прочный фундамент для последующих этажей.

Жилой дом 1 демонстрирует еще более продвинутую стадию готовности. Здесь уже выполнен монтаж наружных стеновых панелей, и сейчас строители вплотную приблизились к финишной прямой по ряду ключевых направлений. Активно ведется остекление, завершается кладка наружных стен и внутренних перегородок. Не сбавляют темпов и кровельные работы, параллельно идет монтаж вентиляционной системы. Кроме того, строители приступили к эстетическому преображению здания: началась отделка фасада, а также стартовали отделочные работы в зонах общего пользования — холлах, коридорах и подъездах.

В рамках проекта комплексно подойдут к развитию социальной инфраструктуры: появятся два детских сада общей вместимостью на 450 мест, просторная школа на 1600 учеников, современная поликлиника с полноценной станцией скорой медицинской помощи.

