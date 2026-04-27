Гала-спектакль «Россия – душа моя» ждет зрителей в Красногорске

19 мая на сцене КДК «Подмосковье» в Красногорске пройдет гала‐спектакль «Россия — душа моя». Этот проект народной артистки РФ Илзе Лиепа воплощает в себе синтез танца, поэзии и музыки, раскрывая богатство русской души через искусство. Инициатива реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и продолжает традиции Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Спектакль погружает зрителей в атмосферу национальных традиций, где каждый элемент — танец, песня, костюм, слово — работает на раскрытие темы русского характера. Здесь нет назидательности, но есть искренность, глубина и эмоциональная сила, способная затронуть самые тонкие струны души.

Программа гала‐спектакля поражает разнообразием и глубиной: 9 танцевальных миниатюр и 16 вокально‐драматических номеров, песни на стихи и музыку выдающихся поэтов и композиторов, художественные образы, воплощающие ключевые символы России — от бескрайних просторов до тонких душевных переживаний.

Особое место в программе занимает номер «Дети войны» — один из самых пронзительных и запоминающихся. Его исполняют Артем Елкин из Москвы и Полина Гладких из Горловки (ДНР), воспитанники танцевального реабилитационного проекта «Преодолей‐ка». История Полины — это пример невероятной силы духа: после тяжелого ранения и потери конечностей она не отказалась от мечты танцевать и теперь выступает на протезе. Ее выступление — не просто номер, а символ мужества, веры и победы над обстоятельствами.

Дата и время постановки: 19 мая, два сеанса — в 13:00 и 19:00. Возрастное ограничение: 6+. Вход: бесплатный, по предварительной регистрации.

