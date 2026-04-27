Пушкинский музыкально-драматический театр готовится к премьере музыкального спектакля «Любовь и голуби»

Пушкинский музыкально‐драматический театр готовится представить зрителям музыкальную комедию «Любовь и голуби». Премьера, которая станет ярким завершением театрального сезона, запланирована на 12 июня, а дополнительные показы пройдут 13 и 20 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Важный этап подготовки уже завершен: в Первой музыкальной студии «Мосфильма» успешно записали оркестровую фонограмму для спектакля. Выбор этой студии не случаен: она считается одной из лучших звукозаписывающих площадок Москвы, и для подмосковного театра такая работа проводится впервые.

Над музыкальным сопровождением трудилась профессиональная команда: автор музыки к спектаклю, заслуженный артист России, композитор и дирижер Государственного академического театра «Московская оперетта» Андрей Семенов, звукорежиссер Андрей Левин, а также музыканты оркестра «Московской оперетты».

Поскольку у Пушкинского музыкально‐драматического театра нет собственного оркестра, артисты будут выступать под фонограмму. Возможность создать спектакль высокого уровня появилась благодаря подпрограмме «Театры малых городов» программы «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Спектакль «Любовь и голуби» станет второй постановкой этой музыкальной комедии в Московском регионе. Впервые мюзикл был представлен в 2017 году на сцене «Московской оперетты». Новая версия от Пушкинского театра призвана стать заметным событием в театральной жизни Московской области — сохранить узнаваемые черты истории и при этом предложить зрителям свежее художественное прочтение.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Щелковского колледжа и пообщался со студентами.