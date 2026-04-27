Около 6 тыс. зрителей посетили матч за Суперкубк России по регби на новом стадионе в Монино

Почти 6 тыс. зрителей посетили матч за Суперкубк России по регби, который прошел на новом стадионе в Монино. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В матче на регбийном стадионе «ВВА-Подмосковье» приняли участие команды «Стрела-Ак Барс» и «Динамо Москва», победу одержало «Динамо» со счетом 17:20. Глава Федерации регби России Игорь Артемьев выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за появление нового стадиона. По его словам, это большой подарок для Федерации регби России. Управляющей стадионом организацией будет клуб «ВВА-Подмосковье.

В ведомстве добавили, что 10 мая на домашнее поле выйдет команда «ВВА-Подмосковье», она сыграет против «Динамо» в матче чемпионата России. Открытие стадиона прошло в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.