Песни о Великой Отечественной войне прозвучат в школах Подмосковья вместо звонков

В школах Подмосковья вместо звонков будут звучать песни военных лет

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Песни о Великой Отечественной войне прозвучат в школах Подмосковья вместо звонков. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Тематические музыкальные композиции запустят в рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков». Они будут звучать в образовательных учреждениях в течение месяца.

В числе таких композиций: «День Победы», «Журавли», «О той весне», «Синий платочек», «Тишина», «Только на фронте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал новый выпуск программы «Будем жить!» с участием подмосковных героев.

Актуально
Подмосковье
Министерство образования Московской области