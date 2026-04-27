Песни о Великой Отечественной войне прозвучат в школах Подмосковья вместо звонков
В школах Подмосковья вместо звонков будут звучать песни военных лет
Фото: [Медиасток.рф]
Песни о Великой Отечественной войне прозвучат в школах Подмосковья вместо звонков. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Тематические музыкальные композиции запустят в рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков». Они будут звучать в образовательных учреждениях в течение месяца.
В числе таких композиций: «День Победы», «Журавли», «О той весне», «Синий платочек», «Тишина», «Только на фронте».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал новый выпуск программы «Будем жить!» с участием подмосковных героев.