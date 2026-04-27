В ОЭЗ «Дубна» подготовили участок для строительства фармзавода за 2 млрд руб.

Подмосковная компания подготовила участок на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» под строительство современного фармацевтического завода. В настоящее время предприятие активно занимается разработкой проектной документации и оформлением заявок на получение необходимых ресурсов. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект обещает стать значимым для региона: объем заявленных инвестиций достигает 2 млрд руб., а его реализация позволит создать 200 новых рабочих мест.

На будущем предприятии планируют выпускать разнообразные лекарственные препараты, включая средства для лечения заболеваний глаз, горла и ЖКТ, а также назальные и ингаляционные медикаменты. Производственный комплекс разместится на участке площадью 4 га, а общая площадь научно‐производственных помещений достигнет 23 тыс. кв. м.

Реализация проекта пройдет в 2 этапа. Сначала на заводе запустят производство дженериков — доступных аналогов уже существующих лекарств. Это позволит оперативно обеспечить рынок востребованными медикаментами. Затем компания переключится на разработку инновационных препаратов: будут проводиться клинические исследования, осуществляться регистрация новых отечественных лекарств и последующий вывод продукции на фармацевтический рынок.

