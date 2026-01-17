«Это недопустимо». Врачи запретили онкобольным окунаться в прорубь на Крещение

Пациентам, проходящим активное лечение от онкологических заболеваний, следует воздержаться от традиционных крещенских купаний. Об этом в преддверии праздника сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Специалист пояснил, что погружение в ледяную воду создает экстремальную нагрузку на организм, способную спровоцировать опасные осложнения.

«Если вы сейчас проходите противоопухолевое лечение – химиотерапию, лучевую терапию, таргетную или иммунную терапию – погружение в прорубь противопоказано. Почему? Лечение ослабляет иммунную систему, организм хуже справляется с инфекциями и резкими нагрузками», – подчеркнул Каприн в беседе с РИА Новости.

Онколог отметил несколько ключевых рисков. Во-первых, сам по себе ледяной шок является мощным стресс-фактором, который может привести к обострению хронических инфекций, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и резкому ухудшению общего состояния.

Во-вторых, проводимая терапия часто негативно влияет на способность тела поддерживать постоянную температуру.

«Кроме того, на фоне лечения часто страдает терморегуляция: тело хуже удерживает тепло, и даже несколько секунд в холодной воде могут привести к переохлаждению», – пояснил эксперт.

Особую опасность представляет контакт с холодной и нестерильной водой для пациентов, у которых установлены венозные порты, катетеры или имеются свежие послеоперационные швы. Это прямой путь к местным воспалениям и тяжелым системным инфекциям.

Таким образом, как резюмировал Андрей Каприн, в период прохождения активного противоопухолевого лечения участие в зимних купаниях является недопустимым из-за высоких рисков для здоровья.

