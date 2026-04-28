Ветврач объяснил, почему опасно давать собакам кости

Многие владельцы считают, что кости — полезное угощение для собаки. Однако это один из главных рисков для здоровья, заявил «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук Евгений Давыдов из университета РОСБИОТЕХ.

«Жесткие кости, особенно вареные, легко ломаются на острые осколки. Они способны повредить зубы, вызвать трещины и даже переломы, а острые фрагменты могут поранить ротовую полость, пищевод, желудок или кишечник. Это не просто неприятно для собаки — такие травмы иногда требуют хирургического вмешательства и могут быть опасны для жизни», — предупредил он.

Даже целая кость рискует застрять в желудочно-кишечном тракте, вызвав закупорку, боль, рвоту и сепсис. Сырые кости тоже небезопасны из-за бактерий, способных привести к инфекциям.

Эксперт советует заменить кости на безопасные альтернативы: специальные жевательные игрушки, мягкие мясные лакомства, жевательные палочки и снеки для зубов. Они не травмируют пищеварительную систему.

Кости могут быть смертельно опасной иллюзией безопасного лакомства, резюмировал Давыдов. Здоровье питомца требует не только правильного кормления, но и отказа от ложной естественности.

