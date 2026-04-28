Лидеры «покорили Кавказ», «Спартак» приблизился к призовой тройке: итоги тура РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 27-й тур. По его итогам положение в «золотой гонке» не изменилось: «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко.

«Краснодар» одержал вторую подряд волевую победу

Лидер чемпионата принимал махачкалинское «Динамо» и быстро оказался в роли отыгрывающего. Уже на пятой минуте Хазем Мастури пробил, и мяч отскочил в ворота от Диего Косты.

В дальнейшем «быки» плотно завладели инициативой. Никита Кривцов сравнял счет, еще в первом тайме «Краснодар» мог повести, но Эдуард Сперцян с пенальти попал в штангу. Во втором тайме победный мяч забил Джон Кордоба головой переправил мяч в ворота. Колумбиец забил свой 15-й мяч в чемпионате и укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Правда, незадолго до этого «Краснодар» едва не пропустил — Станислав Агкацев дважды спас команду в одной атаке.

«Краснодар» одержал вторую подряд волевую победу. В 26-м туре те же 2:1 были зафиксированы в матче со «Спартаком».

«Зенит» разобрался с «Ахматом» за 11 минут

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» давно не начинал так убедительно, как в матче с «Ахматом». Уже к 11-й минуте петербуржцы повели 2:0 после голов Александра Соболева и Луиса Энрике. Соболеву ассистировал Игорь Дивеев, заработавший первый результативный балл за «Зенит».

Хозяева контролировали ход матча на большем его протяжении, лишь в концовке «Ахмат» немного поджал соперника. И то, скорее, это было выбором «Зенита», сознательно севшего в оборону. Грозненцы били по воротам, но стопроцентно опасных моментов так и не создали.

Сергей Семак сказал, что команда сделала то, что и должна была: не отпустили «Краснодар» вперед. Но в чемпионской гонке не все зависит от «Зенита».

ЦСКА и «Локомотив» потеряли очки

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

ЦСКА на выезде играл с «Рубином». По итогам матча на табло остались нули, но справедливее был бы счет, например, 2:2 — игра была совсем не скучной. После матча Франк Артига и Фабио Челестини выразили удовлетворение игрой своих команд, но были раздосадованы результатом.

Армейцы впервые в 2026 году не пропустили, и это очень обрадовало Челестини. Швейцарец увидел в команде энергию, которая была у нее в прошлом календарном году, но куда-то подевалась весной.

«Локомотив» всего два тура назад на равных боролся с «Краснодаром», но в отчетном туре сгорел «Крыльям Советов» (0:2), которые до этого не выигрывали шесть матчей подряд.

В первом тайме Иван Олейников, во втором Амар Рахманович забили по мячу. «Крылья» могли победить крупно — не реализовали пенальти в самой концовке.

«Локо» уже не первый сезон неровно играет весной. И это может стоить команде бронзы — «Спартак» уже прямо за спиной.

«Спартак» приблизился к бронзе

Фото: [ ФК «Пари НН» ]

«Спартак» взял выездные три очка в Нижнем Новгороде. В первом тайме игра красно-белых оставляла желать лучшего, и на 28-й минуте «Пари НН» повел в счете: Реналдо Сефас ускользнул от Кристофера Ву, добежал до Александра Максименко и катнул под удар в пустые ворота Адриану Бальбоа. Автор гола помог спартаковцам сравнять еще до перерыва — неосторожно сфолил в штрафной, а Эсекьель Барко был безжалостен.

Во втором тайме «Спартак» добавил оборотов, и Роман Зобнин сравнял счет. Капитан красно-белых ловко развернулся, прошел по центру и пробил — дальше помог рикошет.

В борьбе за бронзу «Спартак» вплотную приблизился к «Локомотиву». Учитывая календарь и форму команд, именно команду Хуана Карлоса Карседо можно назвать фаворитом в медальной разборке.

Другие результаты и турнирное положение

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Ведущий борьбу за выживание «Акрон» сумел увезти победу из Калининграда. Семиматчевую серию «Балтики» без поражений прервал во втором тайме Жилсон Беншимол.

«Динамо» оборвало трехматчевую победную серию «Сочи». Константин Тюкавин и Муми Нгамале забили по мячу в каждом тайме.

Важнейшую победу одержал «Оренбург», переигравший в гостях «Ростов». В концовке матча отличился Гедеон Гузина.

«Краснодар» (60 очков) и «Зенит» (59) сохранили статус-кво в золотой гонке. «Локомотив» (49) пока еще третий, но «Спартак» (48) совсем рядом. «Балтика» (46) и ЦСКА (45) еще сохраняют медальные шансы.

«Рубин» (39), «Динамо» (38) и «Ахмат» (32) засели в середине турнирной таблицы, откуда им некуда выбираться.

В нижней части таблицы команды перемещаются, но плотность сохраняется. По 27 очков у «Акрона» и «Ростова», далее «Оренбург» и «Крылья Советов» (по 26), махачкалинское «Динамо» (24), в зоне прямого вылета — «Пари НН» (22) и «Сочи» (18).