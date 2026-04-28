«Сугробы и тьма». 54 единицы техники борются с последствиями урагана в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде ликвидируют последствия обильного снегопада и шквалистого ветра.

Для расчистки городских магистралей и внутриквартальных проездов была мобилизована техника в количестве 54 единиц. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.

По словам руководителя муниципалитета, стихия продолжает проверять местные службы на готовность к внештатным ситуациям. Параллельно с дорожными рабочими на территории округа развернули работу подразделения МЧС: задействовано 11 машин и 35 сотрудников личного состава.

«В устранении последствий на дорогах задействовано 54 единицы дорожной техники», — отметила Ероханова.

Восстановлением подачи электричества занимаются бригады компании «Россети». К этим работам привлечено 18 бригад общей численностью 54 человека. Несмотря на все усилия, ряд населенных пунктов все еще обесточены. Однако за последний час энергоснабжение удалось вернуть в деревни Старожелтиково, Новожелтиково и Толстоухово.

Глава округа подчеркнула: все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности и оперативно отреагируют на любые возможные чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось о том, что в Троице-Сергиевой лавре нашли древние инструменты для тиснения кожи.