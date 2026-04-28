«Три котельные замолчали». Снегопад в Солнечногорске обесточил 30 поселков и 31 СНТ

В Солнечногорске для восстановления подачи электричества мобилизовано 10 аварийных бригад и порядка 45 профильных специалистов. Ликвидация последствий обильного снегопада ведется без перерыва на ночь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Константин Михальков.

«На 21:00 отключение электричества затронуло 30 населенных пунктов и 31 СНТ. Временно приостановлена работа трех котельных, одного ВЗУ. Соцобъекты и КНС работают в штатном режиме», — написал он.

Михальков отметил, что ремонтные бригады оперативно устраняют ущерб от непогоды и возвращают потребителей в сеть. Однако из-за продолжающегося мокрого снега и усиления ветра не исключены новые обрывы линий электропередачи и повторные отключения, добавил глава округа.

