Фельдшер Балан пояснила, почему корвалол нельзя принимать дольше четырех недель

Корвалол является востребованным медикаментом, который особенно актуален в период магнитных бурь и перепадов атмосферного давления. Лекарственный препарат доступен без рецепта и стоит дешево, поэтому есть в домашних аптечках множества семей. Фельдшер Наталья Балан рассказала, насколько безопасно принимать это средство ежедневно. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, корвалол не выполняет лечебную функцию заболеваний сердечно-сосудистой системы, а всего лишь позволяет снизить уровень тревожности, действуя как успокоительное средство.

Медик подчеркнул, что данное лекарство можно принимать эпизодически или однократно для снижения уровня стресса, при нервозности, небольшом увеличении артериального давления или при проблемах со сном. Тем не менее нельзя принимать капли дольше четырех недель, поскольку он может вызывать зависимость.

По ее мнению, корвалол также обладает накопительным эффектом, который в итоге вызывает отравление организма даже при соблюдении рекомендуемых доз: вырасти частота гипертонических кризов у пациентов с сердечными заболеваниями, а также развиться деменция.