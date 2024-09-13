Физиотерапевт Малиновская назвала способы оказать первую помощь пострадавшему от удара молнии

В Батуми молния ударила в российского туриста из России во время танца. Он упал на землю, его одежда разорвалась и загорелась, мужчина получил ожоги живота, спины и ног. Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, какие повреждения может нанести молния, в каких случаях она может убить человека и какой должна быть первая помощь. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, главные повреждения наносятся электрическим разрядом, высокой температурой и звуковой волной. Последствиями становятся наличие ожогов, фигур Лихтенберга, нарушение сердечного ритма, лопнувшие барабанные перепонки, поражение глаз, переломы, сотрясение головного мозга. Причинами летального исхода в случае удара молнии могут быть несколько.

Медик добавила, что в случае своевременного оказания человеку помощи шанс спасти его значительно увеличивается. При этом в отличие от бытовой электротравмы человек после удара молнии не находится под напряжением, поэтому нет необходимости искать средства защиты от электричества и стараться «обесточить» жертву.

По ее мнению, нужно вызвать бригаду скорой помощи, а до ее приезда перенести пострадавшего в укрытие, уложить в удобное положение, накрыть покрывалом. При наличии ожогов не стоит пытаться снять одежду, а всего лишь расстегнуть все сдавливающие детали. При отсутствии дыхания и пульса нужно начать реанимационные действия. Следует быть внимательным к пострадавшему, поскольку незначительное число людей, в которых попал разряд молнии, отделываются испугом и легкими повреждениями. Чаще всего повреждения весьма обширны и имеют долговременные последствия.

Ранее сообщалось, что В Челябинской области в путешественницу ударила молния на берегу озера.